Paul McCartney anunció que lanzará su nuevo álbum ‘McCartney III’

Ciudad de México.- Después de tanto misterio, Sir Paul McCartney anunció este miércoles que su nuevo álbum, ‘McCartney III’, será lanzado el 11 de diciembre.

Con un trailer publicado en sus redes sociales, el ex Beatle no solo confirmó la fecha en que estará disponible, sino el nombre del disco, del que había dado varias pistas en los últimos días.

Por lo que se puede ver en el clip, esta nueva producción siguió el modelo de McCartney (1970) y McCartney II (1980), en el que el propio británico interpretó todos los instrumentos. Para McCartney III, el cantante realizó las voces, tocó los instrumentos, produjo y compuso las canciones.

McCartney III. The new album, out December 11th 🎲



