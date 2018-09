Paul McCartney, número uno en ventas en EU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Después de 36 años, Paul McCartney volvió a convertirse en el número uno en el ranking Billboard de Estados Unidos con su álbum en solitario "Egypt Station", del que ya ha vendido 153,000 copias.

De acuerdo con vanguardia.com, la última vez que el ex Beatle encabezó la lista de ventas fue en junio de 1982 con el disco "Tug of War", pero "Egypt Station" es su primer trabajo que aterriza directamente en el primer puesto.

Nunca antes un artista vivo había conquistado el número uno después de un periodo de tiempo tan largo, concretamente 36 años, tres meses y diez días. El récord de todos los tiempos lo tiene el músico de country Johnny Cash, fallecido en 2003: su álbum póstumo "American V: A Hundred Highways" alcanzó la cima en 2006, 36 años, diez meses y nueve días después de que lo hiciera el disco "Johnny Cash at San Quentin" en septiembre de 1969.

Es la octava vez que McCartney alcanza el número uno en la lista estadounidense sin los Beatles, contando sus éxitos con el grupo Wings, que creó tras la separación de la mítica banda británica en 1970. Con los Beatles, McCartney lidéro el ránking en 19 ocasiones, la última vez en 2001 con una colección de "Grandes éxitos".

A casi medio siglo, McCartney vuelve a cruzar Abbey Road

En agosto próximo se cumplirán 49 años de la icónica fotografía de la portada del disco Abbey Road de The Beatles, en la que sus cuatro miembros aparecen cruzando en fila el paso de cebra de la calle londinense del mismo nombre.

Aquello fue el 8 de agosto de 1969 y el fotógrafo Iain Macmillan capturó el momento para la posteridad sin saber entonces que la imagen se convertiría en una de las más icónicas de la historia de la música popular del Siglo XX.

Este lunes Paul McCartney, el único Beatle vivo junto al baterista Ringo Starr, ha vuelto a cruzar la calle mientras se encaminaba hacia los Abbey Road Studiospara dar un concierto íntimo para un puñado de afortunados fans en tan legendario lugar.

Este concierto forma parte de la campaña del músico británico de 76 años para promocionar su próximo disco, Egypt Station, que llegará a las tiendas en septiembre y del que ya se pueden escuchar los anticipos I don't know y Come on to me.

Más que el concierto, la relevancia la ha adquirido el paseíllo a través de Abbey Road, capturado por su hija mayor, Mary, que lo ha compartido en Instagram.

Y en esta ocasión, en lugar de descalzo, Paul ha caminado sobre el famoso paso de peatones con sandalias.