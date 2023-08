¡Paul McCartney viene a México! Se presentará en el Foro Sol de CDMX

Luego de varias especulaciones en línea, el legendario ex Beatle, Paul McCartney finalmente anunció este miércoles su muy esperado "Got Back Tour", con el que regresará a la Ciudad de México.

El británico pisará suelo tricolor el próximo 14 de noviembre con un gran espectáculo en el Foro Sol, su primera fecha en el País luego de una ausencia de seis años.

