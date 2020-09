Paul Walker cumpliría 43 años y su hija lo recuerda con inédita foto en Instagram

Ciudad de México.- Paul Walker cumpliria hoy 43 años. El actor de la saga "The Fast and the Furious" fue recordado por su hija Meadow Walker con una inédita fotografía de cuando ella era penas una niña.

En la instantánea que compartió en su cuenta de Instagram, Meadow aparece llorando, mientras que su padre Paul luce una gran sonrisa.

"En el momento en que me di cuenta de que somos gemelos. feliz cumpleaños al alma más bella", escribió la joven modelo de 21 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram the moment I realized we are twins. happy birthday to the most beautiful soul. Una publicación compartida por Meadow Walker (@meadowwalker) el 11 de Sep de 2020 a las 9:12 PDT

El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker sufrió un accidente fatal que acabó con su vida. El actor, conocido por encarnar a Brian O'Conner en la saga "The Fast and the Furious", falleció en el accidente antes de haber terminado el rodaje de la séptima entrega de la franquicia.

Walker, cuyo papel en la séptima película fue completado mediante tecnología CGI, apareció en la franquicia en cinco entregas en las que dio vida a O'Conner.

Constantemente, Meadow Walker postea fotografías con su querido padre, a quien recuerda con mucho amor y a quien califica como su mejor amigo y persona favorita.

Ver esta publicación en Instagram this kind of sunshine is hard to find, my best friend forever Una publicación compartida por Meadow Walker (@meadowwalker) el 14 de May de 2020 a las 4:24 PDT