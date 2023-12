Paula Abdul acusa de agresión sexual a productor de ‘American Idol’

Paula Abdul ha presentado una nueva demanda acusando al exproductor de "American Idol", Nigel Lythgoe, de agresión sexual en la década de 2000, cuando ella era juez en el programa y posteriormente mientras trabajaba en otro programa de Lythgoe, "So You Think You Can Dance".

Esta reciente denuncia, presentada en Los Ángeles, destaca la presunta agresión sexual que Abdul guardó en silencio durante años, temiendo represalias de uno de los productores más conocidos de programas de concursos televisivos.

La demanda, presentada justo antes de la fecha límite establecida por una ley de California, también señala que Lythgoe se burló de Abdul por las presuntas agresiones, diciendo que deberían celebrar porque habían prescrito.

El abogado de Abdul, Douglas Johnson, elogió la valentía de la cantante y bailarina por hablar públicamente sobre el tema. Por otro lado, Lythgoe emitió un comunicado expresando sorpresa y tristeza ante las acusaciones, comprometiéndose a luchar contra la "sorprendente difamación".

La demanda destaca dos incidentes separados de agresión sexual, uno durante la filmación de "American Idol" en 2002 y otro durante una cena en la casa de Lythgoe en 2015. Abdul afirma que guardó silencio inicialmente por temor a represalias y que finalmente decidió presentar la demanda ahora, aprovechando la extensión dada por la ley de California.

Este caso se suma a una serie de denuncias relacionadas con abusos sexuales en la industria del entretenimiento, y las noticias sobre la demanda de Paula Abdul generarán interés y atención en la esfera pública.

(Con información de AP)