Paula Levy revela que es una persona sin hogar porque su abuela la echó de la casa

Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, reveló en una transmisión en vivo desde Instagram que su abuela, Talina Fernández, la corrió de la casa.

Fue la cuenta @Chamonic3 quien difundió el video en las redes sociales, donde se puede ver a la joven de 18 en la madrugada del viernes ya que asegura padecer insomnio, comentar que es una “homeless” (persona sin hogar) y que no sabe que hacer con su vida.

“No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé porqué. Tan solo so una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar, neta, ¿qué hago con mi vida?”, dijo.

La joven comentó que de momento está viviendo con una tía, pues su abuela la echó de su casa, presuntamente por sus malos comportamientos, pero ella en forma de sarcasmo dijo que: "Me corrió por bien portada".

"(Mi abuela) está en su casa, de la cual me corrió. No le digan a TvNotas, pero me corrió", comentó. "Me corrió por bien portada", agregó Paula.