¡Fe-li-ci-da-des! Cecilia Suárez recibe premio en España

Agencia

Cecilia Suárez recibió el premio de Actitud Expresiva, gracias a su carrera artística y por los papeles que ha desempeñado en cine, teatro y especialmente la televisión ya que con la serie de Netflix, La casa de las Flores, ha tenido gran impacto a escala internacional.

“De verdad fue muy lindo, muy sorpresivo, la verdad no me lo esperaba, estando acá te das cuenta de todo el impacto que ha tenido la serie y todo lo que ha generado, me siento muy contenta”, dijo la actriz desde España, en entrevista telefónica, informa Milenio.com.

También te puede interesar: ¡Qué e-mo-ción! Habrán más temporadas de La Casa de las Flores

La mexicana recibió el premio Bazzar Actitud 43 que otorga la revista Harper's Bazaar en colaboración con Licor 43, con los que se celebra la visión inspiradora de personalidades que destacan en el mundo de la cultura, moda y arte.

“De verdad fue muy lindo, muy sorpresivo, la verdad no me lo esperaba, estando acá te das cuenta de todo el impacto que ha tenido la serie”

El reconocimiento le fue entregado por la actriz española Carmen Maura, conocida por ser la musa del cineasta Pedro Almodóvar y con quien trabajó en la cinta mexicana Cuando los hijos regresan del director Hugo Lara; Suárez destacó el respeto que tiene por la actriz de Volver.

“Es una actriz que he admirado durante muchos años, he estudiado mucho su trabajo y es alguien a quien quiero, por eso es un honor que alguien como Maura haya aceptado darme este premio, no es frecuente que haga cosas así, entonces para mí, es satisfacción”, dijo.

En cuanto al éxito que ha tenido la serie, producción de Manolo Caro, dijo.

“Me da mucho gusto la magia de Netflix, que es a nivel global, además es inmediata la reacción a comparación de otros medios más tradicionales”, apuntó la actriz que interpreta a Paulina de la Mora en la Casa de las Flores.