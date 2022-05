Paulina Goto vivió un momento de susto mientras viajaba en Uber, un servicio de transporte por aplicación, a través de sus redes sociales la actriz denunció que se sintió amenazada y en peligro con el comportamiento del conductor.

Goto narra que fue tanto el miedo que sintió, que tuvo que bajarse del carro mientras éste se encontraba en movimiento; recomendó a la gente hacerle caso a la intuición cuando sientan que algo no está bien.

En su relato, que adjuntó en su denuncia por Twitter, la actriz de la serie "Madre solo hay dos" contó que el momento en el que sintió más miedo fue cuando le pidió al conductor que se detuviera para ella poder bajarse y no lo hizo, asegurándole que "no le iba a pasar nada".