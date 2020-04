Paulina Rubio dice que no habrá gira con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Paulina Rubio anunció que la gira programada con Alejandra Guzmán no se realizará.

A través de una videollamada con el programa El Break de las 7, la intérprete de "Y Yo sigo Aquí" dijo que la Reina de Corazones fue el motivo por el cual no se hizo el tour, sin embargo, no quiso decir qué fue lo que pasó entre ellas.

"No se va a hacer. Habían algunos planes, puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y pues no puedo decir nada más que no se va a hacer".