Pati Chapoy revela el mal que aqueja a Pedro Sola

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana Pedro Sola asustó a sus fans tras publicar en su cuenta de Twitter un mensaje en el que reconocía que no se sentía bien; cientos de seguidores le escribieron y le dieron ánimo, sin que el conductor dijera si su malestar tenía que ver con su salud.

Fue hasta este sábado cuando su jefa, la titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, confirmó en la misma red social que “el Tío”, como también es conocido el conductor, se encuentra atendiendo asuntos médicos.

“Está atendiendo su salud… tiene la presión alta… saludos”, dijo la también productora de TvAzteca, en respuesta a algunos fans que preguntaban por Sola.

El miércoles pasado, 30 de octubre, Pedro Sola preocupó una vez más a sus más fieles fans, debido a un comentario que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, escribió el conductor de espectáculos.

Inmediatamente los mensajes de apoyo llegaron y su nombre se colocó como una de las tendencias en dicha red social.

“Mi Pedrito Sola.. Que no decaiga ese ánimo!! En algún momento todos nos sentimos así; pero pasado ese lapso, tomamos aire, y a seguir con más fuerza, dando batalla! Se te quiere”.

Aunque tampoco faltaron los mensajes de broma.

“Ya Pedrito, relájate. Haz una cara Hellman's”, le escribieron.

“Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta! Qué bueno que estás bien! ☺️ Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino!”.

Explicó su sentir

Más tarde, el conductor explicó que su tuit respondía a que recordó el cumpleaños y aniversario de bodas de su mamá.

“Esta mañana no me encontraba muy bien de ánimo y tal vez movido por eso escribí algo impropio, a esta hora ya estoy recuperado y agradezco a todos las muestras de cariño que me patentizaron. De verdad muchas gracias amigos”, dijo, para tranquilizar a sus fans.

