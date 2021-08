Pedro Sola revela que se contagió de la variante Delta del COVID

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Pedro Sola, quien el pasado fin de semana descubrió que estaba contagiado de Covid-19, reapareció en el programa "Ventaneando" vía remota y aseguró que el estar bien gracias a la vacuna.

dijo Sola, quien cuenta con 74 años de edad.

El conductor explicó que cada vez que se siente un poco raro se hace una prueba Covid, entonces la semana pasada le ardió la garganta y le llamó al doctor que los checa en el estudio de "Ventaneando", para que se la realizara y antes de que iniciaran el programa le dijo que era negativa.

"Efectivamente tenía la raya de negativa, la puso en el sobre y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente que estaba yo en mi cuarto veo el sobrecito, lo saco y veo que tiene una raya tenue por otro lado, entonces busqué en internet y me di cuenta que significa positivo".

A pesar de que ya un médico le había dado ya instrucciones de qué hacer, buscó una segunda opinión y fue el doctor Daniel Aguilar quién lo atendió, lo primero que le preguntó fue si estaba vacunado y cuál vacuna había recibido, Pedro respondió que ya tenía el cuadro completo y que había sido Pfizer.

"Me dijo, considero que no va a tener ningún problema, lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido absolutamente de todo, claro hay que estar vigilante de la saturación del oxígeno y la temperatura".

Como un día antes había tenido febrícula, el conductor comentó que había entrado en pánico y hasta andaba buscando un concentrador de oxígeno, pero su doctor lo calmó y le dijo que en una semana o 10 días estará completamente bien.

El conductor explicó que su contagio fue del tipo Delta, por lo que siguió teniendo gusto y olfato, pero que es mucho más contagioso que la primera cepa.

Pati Chapoy le aseguró que ya todo el equipo de "Ventaneando", incluida ella y el resto de los conductores, se había hecho pruebas y salieron negativos.