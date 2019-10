Pedro Sola preocupa a sus fans por melancólico tuit

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Pedro Sola ha preocupado una vez más a sus más fieles fans, debido a un comentario que publicó esta mañana en su cuenta oficial de Twitter.

“Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, escribió el conductor de espectáculos.

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien. — Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

Inmediatamente los mensajes de apoyo llegaron y su nombre se colocó como una de las tendencias en dicha red social.

“Mi Pedrito Sola.. Que no decaiga ese ánimo!! En algún momento todos nos sentimos así; pero pasado ese lapso, tomamos aire, y a seguir con más fuerza, dando batalla! Se te quiere”.

Aunque tampoco faltaron los mensajes de broma.

“Ya Pedrito, relájate. Haz una cara Hellman's”, le escribieron.

“Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta! Qué bueno que estás bien! ☺️ Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino!”

Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta!



Qué bueno que estás bien! ☺️ Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino! pic.twitter.com/sLgHCUnx7S — Me canso (@G4nZ0) October 30, 2019

Lo velaron mientras tomaba un descanso

El también Dj y actor, recientemente compartió en su cuenta de Instagram que fue víctima de una broma por sus compañeros, previo a la puesta en escena de El Tenorio Cómico 4ta Transformación.

El conductor de Ventaneando aprovecho su tiempo libre para dormir un rato y sus colegas aprovecharon para “velar” su cuerpo como si estuviera muerto.

Pedrito lo tomó de manera cómica y compartió el video en su Instagram, asegurando que cuando se es famoso, quedarse dormido no es una buena opción.

Mira aquí la cómica escena:

