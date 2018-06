Usuarios de Netflix piden que salga del catálogo película con contenido no apto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Una película argentina, que ofrece en su catalogo Netflix, está molestando a varios usuarios de la plataforma debido a una escena que han señalado con contenido pornográfico infantil.

En la primera escena de la película Desearás al hombre de tu hermana, del director Diego Kaplan y del año 2017, se observa a dos niñas de entre 7 y 10 años de edad jugando con almohadas simulando estar en un caballo como la película de vaqueros que observan en la televisión. El momento toma un giro sexual cuando una de las menores comienza a “cabalgar” la almohada, agitarse y caer al suelo extasiada.

Usuarios de esta plataforma en Estados Unidos mostraron su inconformidad con el hecho de que Netflix tenga en su catalogo esta película con este tipo de contenido y llamaron a la compañía a eliminar la cinta.

El medio estadounidense PJ Media, informó que dio aviso al FBI y al departamento de Justicia,quienes le aconsejaron que se contactara con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

De acuerdo con Fox News, el FBI no ha confirmado si ya se trabaja en una investigación del hecho.

“Según la política del Departamento de Justicia, el FBI no confirma ni niega la existencia de una investigación”, informó Fox News, quien además agregó que buscó una respuesta con un representante de Netflix pero que no la hubo.

@netflix You need to remove the film Desire from your service IMMEDIATELY. You are MAKING AVAILABLE CHILD PORN by leaving this film up. I am DISGUSTED and will be canceling my service if this is not fixed ASAP. What is wrong with you?! — Nicole (@NMChampagne) 27 de junio de 2018