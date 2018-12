Conoce las películas más buscadas en México de 2018

Agencia

MÉXICO.- Como cada año, Google ha publicado los temas, personas, artistas y las películas con mayor densidad de búsqueda durante el año en México y en el mundo. Podría pensarse que los temas de México con el resto del mundo son completamente diferentes, pero en esta ocasión, al menos en la sección de películas fueron resultados muy similares. Tan sólo A Star Is Born, Los Increíbles 2 y A Quiet Place quedaron fuera del top mexicano y figuraron en la lista internacional. Y no, Marvel no reinó en las 10 películas más buscadas en Google México 2018.

Sorprendentemente, Avengers: Infinity War no ocupó la primera posición, puesto que la biopic de Freddy Mercury se lo ha arrebatado. Bohemian Rhapsody no sólo tuvo una buena densidad de búsqueda en Google, sino que entró en las 15 películas más taquilleras de México desde su primer fin de semana de estreno y además, la famosa canción de Queen se convirtió en la canción más escuchada en streaming de la historia.

Aquí la lista completa de las 10 películas más buscadas en Google México 2018:

1) Bohemian Rhapsody

2) Infinity War

3) Venom

4) Deadpool 2

5) La Monja

6) Black Panther



7) La Forma del Agua



8) Jurassic World 2



9) The Greatest Showman



10) Hotel Transylvania 3