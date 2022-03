Premios Oscar 2022: Aquí las películas nominadas que puedes ver en Netflix

Los Premios Oscar están a pocos días, es momento para que te pongas al corriente con las películas que van a la contienda, y como ha pasado desde hace algunos años, los estrenos ya no están exclusivamente en el cine, sino en distintas plataformas, como Netflix.

Prepara tus palomitas y aquí te compartimos los nombres de las películas que puedes ver este fin de semana.

Películas nominadas a los Oscar 2022, disponibles en Netflix

"The power of the dog"/ "El poder del perro"

Una de las películas más nominadas de los Oscar, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons, "El poder del perro", con 12 postulaciones, entre ellas Actor protagónico, Actor secundario (con dos nominaciones en esta categoría), Actriz en papel secundario, entre otras.

La película muestra la historia de dos hermanos, Phil y George Burbank, que tienen personalidades distintas. Phil es cruel y George amable. Cuando George se casa en secreto con una mujer viuda, su hermano desatará una guerra terrible.

"Don't Look Up"/No mires arriba

La cinta protagonizada por Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence muestra a un par de astrónomos que descubren que un meteorito de gran tamaño se dirige a la Tierra, y que es imposible hacer algo al respecto.

Cuando buscan a los medios de comunicación para dar esto a conocer, se generan una serie de situaciones que los astrónomos no imaginaron que sucederían, y que caen en la sátira.

La película tiene cuatro nominaciones al Oscar: Guión original, Edición, Música original y Mejor fotografía.

"The Lost Daughter"/ "La hija Oscura"

Olivia Colman protagoniza esta película en la que da vida a una profesora universitaria que se enfrenta a su inquietante pasado, luego de conocer a una mujer y a su hija pequeña durante unas vacaciones en Italia.

Colman está nominada como mejor actriz protagónica, así como Jessie Buckley como actriz secundaria. La película también tiene otra nominación como Mejor guión adaptado, categoría en la que compite con "CODA", "Drive my car", "Dune" y "The power of the dog".

"Tick, tick... BOOM!"

Esta película que dirige Lin-Manuel Miranda, se centra en Jon (Andrew Garfield), un hombre a punto de cumplir 30 que se cuestiona si su sueño de ser compositor de obras teatrales vale la pena.

Andrew está nominado por esta película como Mejor actor protagónico. La otra nominación de la cinta es en la categoría de Edición.

"Lead Me Home"/ "Enséñame el camino a casa"

Este documental muestra diferentes historias de personas que viven sin hogar en la costa oeste de Estados Unidos, una situación que va en aumento debido a distintas circunstancias. Este filme está nominado en la categoría de Documental (corto).

"The hand of God"/ "Fue la mano de Dios"

Esta película de Paolo Sorrentino, nominada a Mejor película extranjera, muestra Nápoles en los 80, la historia de un joven apasionado del fútbol pero de pronto ocurre una tragedia que dará un vuelco a su vida. En esta película, Sorrentino viaja a su infancia y a un suceso que él sufrió: la muerte de sus padres por una fuga de gas.

"Parallel Mothers"/ "Madres Paralelas"

Este filme de Almodóvar gira en torno a dos mujeres que se encuentran en la sala de hospital donde van a dar a luz, Janis (Penélope Cruz) y Ana (Milena Smit). Cada una de ellas tiene sentimientos encontrados en cuanto a la maternidad.

La película tiene dos nominaciones, una a Penélope Cruz como actriz protagónica y otra por Música original.

Three Songs for Benazir/ Tres canciones para Benazir.

Esta película documental relata la historia de Shaista, casado con Benazir. El joven vive en un campamento de personas desplazadas en Kabul, en medio de sus sueños por ser parte del Ejército Nacional pero también el formar una familia.

La historia tiene una nominación al Oscar en la categoría de Documental (corto).

(Con información de El Universal)