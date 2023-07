Películas, series, premiaciones: así afectará a la industria la huelga en Hollywood

Los actores de Hollywood se unieron a los guionistas en la primera huelga simultánea de sus sindicatos en más de seis décadas, con enormes consecuencias para la industria del cine y la televisión.

Muchas producciones corren riesgos importantes ya que podrían retrasarse indefinidamente o incluso si no se resuelven las huelgas en curso, estudios y plataformas podrían cancelar definitivamente algunos.

En teoría todas las películas y series de Hollywood paralizaran su rodaje, tal es el caso de Deadpool 3, Mortal Kombat 2, Gladiador 2, por citar algunos ejemplos.

La Huelga de guionistas que inició en mayo ya había detenido el desarrollo de la última temporada de Stranger Things, frenado los planes para la temporada 4 de The Mandalorian, las series de Silk y Spider-Man Noir, con la de los actores serán todos los shows estadounidenses los afectados.

Con excepción de reality shows, concursos y la mayoría de los programas de entrevistas diurnos.

Además de ello ni siquiera se permitirá acudir a eventos promocionales, los estudios de cine han batallado en taquilla muy pocas películas en este 2023 han logrado ser rentables y ahora no podrán contar con sus protagonistas para que promocionen los proyectos en alfombras rojas o redes, como Xolo Maridueña que no promocionará la próxima cinta de DC “Blue Beetle”.

Previamente se habían realizado más de un mes de negociaciones sobre un nuevo contrato de tres años entre el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) y los estudios, servicios de streaming y productoras.

Sin embargo se consiguieron muy pocos avances, y el tono se volvió abiertamente hostil en los días anteriores de que los líderes sindicales votaran a favor de iniciar una huelga el viernes.

Argumentando que el modelo de streaming que se ha apoderado de la industria en los últimos años ha restado a los actores parte de los ingresos y canalizado el dinero a los ejecutivos

Las propuestas de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a los estudios, servicios de streaming y productoras en las negociaciones, ni se acercaron a satisfacer sus peticiones.

De momento no está claro cuándo podría resolverse estos temas y cuál de los involucrados en este conflicto cederá ya que eventualmente la falta de contenido en cines y plataforma streaming podría provocar la molestia de la audiencia y propiciar pérdidas millonarias.

Entre las quejas principales entre guionistas y actores esta que el modelo de streaming ha cambiado negativamente el tema de pagos y regalías, además de quejas por el uso de la inteligencia artificial, ya que estudios quieren emplear sus imágenes sin pagarles por ello.

The studio’s A.I. proposal to SAG-AFTRA included scanning a background actor’s likeness for one day’s worth of pay and using their likeness forever in any form without any pay or consent. pic.twitter.com/WrHzdn8Nxj