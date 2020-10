¿Peligra amistad entre Mauricio Martínez y Bianca Marroquín o es solo un drama de Broadway?

Lorena Corpus

MÉXICO.- Han hecho brillar a México en Broadway, son amigos desde hace 25 años y comparten grandes experiencias juntos; Bianca Marroquín y Mauricio Martínez cultivaron una amistad que había sido como un musical: alegre y festivo, pero en este momento podría ser un drama.

La noche del sábado el actor y cantante regio escribió un tuit en el que hizo referencia a su paisana. Pero lo borró más tarde.

El mensaje lo escribió para informarle a sus admiradores mexicanos que se deslindaba de cualquier relación con Bianca, la protagonista del musical Chicago.

"Amigos de México: no me vuelvan a preguntar por Bianca Marroquín. Nunca. Por Favor. No quiero tener absolutamente nada qué ver con ella", escribió Mauricio en Twitter.

Al ser cuestionado ayer por la razón que lo motivó a realizar esta publicación, aseguró que era un tema personal.

"Sin comentarios. Como dije: No quiero tener absolutamente nada qué ver con ella", reiteró Mauricio al ser buscado.

Pero después reflexionó y consideró que no tenía relevancia lo que había publicado en la red, por eso eliminó el mensaje.

Prefiero ser histérico e histriónico que hipócrita. — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 19, 2020

¿Amistad en peligro?

Los dos actores y cantantes han logrado ser un referente de lo que un artista mexicano o latino puede lograr en una puesta neoyorquina.

La amistad que los une, que por ahora no pasa por un buen momento, siempre la hicieron pública.

En repetidas ocasiones, Mauricio comentó que Bianca era una de sus mejores amigas y también un ejemplo a seguir por sus logros en el competido escenario de Broadway.

Mientras que la actriz también ha compartido que ella y Mauricio han caminado juntos.

Se sabe que la relación amistosa entre ellos inició en la década de los 90.

Además Bianca grabó con Mauricio el video de "Así No Te Amará Jamás", primer sencillo del disco Desde 1978... Lado B, que el cantante regio lanzó en 2013.

Se buscó a la también bailarina, pero hasta el momento no ha ofrecido declaración alguna.