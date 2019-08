Peña Nieto y Tania Ruiz piden 'ayuda' a turistas para tomarse fotos

Agencia

BRUSELAS.- Tal parece que mientras sus ex colaboradores están “pasándola difícil”, Enrique Peña Nieto continúa viviendo un romance de ‘cuento de hadas’ al lado de Tania Ruiz, pues desde que iniciaron su romance no han parado de viajar y derramar miel por todos lados, ahora con el rumor de una supuesta boda.

Y es que recientemente se supo que la pareja se dio una escapada a Europa para vivir su amor lejos de los paparazzis, incluso la revista Quién dio a conocer que el pasado 10 de agosto, el político y la modelo caminaban de la mano por las calles de Bruselas.

También te puede interesar: Tania Ruiz se esconde en el baño para evitar preguntas sobre Peña Nieto

De acuerdo con la revista, un testigo aseguró que los dos tórtolos lucían más enamorados que nunca, y que hasta Peña Nieto detuvo a unos turistas para preguntarles que si podían tomarles una foto.

EPN y Tania Ruiz en romántico viaje😍 pic.twitter.com/T4hn45wL6n — Lo + viral (@VideosVirales69) August 21, 2019

Pero más allá del momento que fue captado por los turistas, algo que llamó la atención es que Tania no portaba ningún anillo de compromiso, pero si uno en el dedo medio, por lo que las versiones de una boda a principios de diciembre de este año, aún están en duda, claro que con la declaración que dio Ruiz desmintiendo los planes, no significa que no existan y los quieran mantener en secreto.