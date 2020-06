Pepillo Origel presume que ya tiene una piñata con su imagen

Cancún.- Luego de que saliera a la luz una fotografía en la que Juan José Origel luce recién levantado y un joven en calzoncillos se refleja en el refrigerador, se armó tremendo lío pues resultó que el chico en cuestión alquilaba su compañía y sus placeres al mejor postor, pero no, ese no fue el escándalo mayor, sino la playera con agujero que se cargaba Pepillo en la fotografía reveladora.

El tema se volvió un escándalo furtivo, el joven del reflejo quiso hacerse famoso pero no le resultó porque Origel encaró bien la situación; sin embargo, el asunto se hizo viral y la piñatería Ramírez aprovechó el momento para crear y tras la inspiración surgió la piñata del periodista.

También te puede interesar: Pepillo Origel en shock tras presenciar balacera con sus 'niños'

Piñatería Rodríguez no tardó nada en sacar la piñata hecha a la imagen de Origel en aquel bochornoso momento, la cual se cotizó en 700 pesos; lo único que faltó fue el hoyo de la playera. Encantado con su piñata, Juan José tomó las cosas con humor y hasta invitó a sus seguidores de twitter a que compraran la creación de la piñatera.

"Se me hace muy chistoso que esa piñatería, que es tan famosa y le ha hecho piñatas a los más famosos haga la mía, siempre hay que tomar el lado divertido a las cosas, también me hablaron de una tienda de muñecos para hace el mío con la camiseta, pues voy a ver cuánto me sueltan, por lo pronto la piñata cuesta 700 pesos, qué bueno que la den cara, si la dieran barata me muero de coraje, ya ni la camiseta. Hay que tomar como deben de ser, estamos encerrados, tan guardados, gente tan amargadita, siquiera con eso hay que divertirnos", reflexionó acerca del tema el empresario y periodista Pepillo Origel.