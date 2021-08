¿Perderá la actriz Mia Malkova su cuenta en Only Fans? Esto sabemos

Mia Malkova es una de las actrices más aclamadas en Only Fans. Sus 986,000 seguidores pagan desde $165 pesos mensuales por disfrutar los 1,400 contenidos disponibles en su perfil. Pero eso puede cambiar por una poderosa razón a partir del 1 de octubre. Documentos filtrados a la televisión pública británica ponen el dedo sobre el descontrol de la plataforma. Lee aquí la verdadera historia.

Lo que el medio neoyorquino Bloomberg publicó ayer es parte de una verdad, sólo una parte, según hemos podido verificar. Estas son una de las líneas que escribió Lucas Shaw, periodista de dicha empresa:

“A partir de octubre, la compañía prohibirá que creadores publiquen material con conducta sexualmente explícita en su sitio web”. Y más adelante matiza: “Se les permitirá publicar fotos y videos con desnudez, siempre y cuando sean consistentes con la política de Only Fans”.

Este asomo de censura de inmediato dejó atónitos a sus 130 millones de usuarios y a creadores. Sobre todo en esta pandemia, estos últimos tuvieron un alivio a sus ingresos creando en sus casas, jardines y oficinas contenido para mayores de edad. Universitarias y amas de casa que, a diferencia de actrices como Mia Malkova, no tienen tras de sí a grandes empresas como Hustler o Playboy

El éxito o descentralización de estos audiovisuales le valió a la compañía un crecimiento de más del 500% en el año de la pandemia y se calcula que este 2021 sea un tanto igual o más.

Entonces, ¿por qué no ir por más?

Porque la empresa de Tim Stokely ha sido “flexible” con creadores que producen muchas ganancias, pero que incurren en faltas a normas sociales aceptadas y a la misma ley. Hacía allí apunta la investigación de la televisión pública británica.

Fuentes que decidieron permanecer en el anónimato, confiaron a los periodistas británicos que dentro de Only Fans, por ejemplo, han encontrado anuncios de servicios de prostitución, bestialidad y de incesto.

Hombres comiendo heces, sujetos pagando a gente sin hogar para tener sexo frente a las cámaras, sexo con animales, uso de cámaras espías, cuchillos y drogas son también prácticas sexuales transmitidas en vivo que los moderadores de Stokely no sancionan inmediatamente. Para “curarse en salud”, diríamos en México, los empleados de la compañía envían notificaciones a los creadores infractores. Nada más.

Es el exceso de tolerancia a estos hechos que Only Fans ha decidido hacer un movimiento rápido que deje en claro a los gobierno de los países en los que tiene operaciones que su plataforma “cumple con la ley”.

Mía Malkova perderían su perfil si su cuenta la administran terceros

Entonces, ¿por qué el anuncio de Bloomberg es parte de una verdad?

Porque Only Fans ha actualizado en marzo de este año sus términos y condiciones para creadores y en ningún caso prohíbe a las y los creadores amateur, o a actrices como Mía Malkova, hacer desnudos o publicar escenas íntimas entre dos o más personas.

Lo que sí les exige es cumplir con políticas más estrictas y apegadas a las leyes sobre pornografía infantil, trata de personas, explotación sexual, bestialidad, uso de drogas y coautoría con consentimiento expreso de terceros, entre otros.

En el artículo 8, inciso a, de los Términos y Condiciones de la plataforma operada por Fenix International Limited en Londres y Gales, la posición de los propietarios es clara:

“Podemos, pero no estamos obligados a moderar o revisar su Contenido para verificar el cumplimiento de los Términos de servicio (incluida, en particular, nuestra Política de uso aceptable ) y / o cualquier ley aplicable”.

Con lo anterior, la compañía mantiene su apertura hacia audiovisuales para adultos, pero endureciendo su Política de Uso Aceptable que describe qué contenidos “nopor” están prohibidos en su plataforma.

Por tanto, la información de Bloomberg es inexacta y hasta el momento la compañía no ha salido a autorizar la versión del periodista de Bloomberg, Lucas Shaw.

Pero Mía Molkova si puede perder su cuenta todavía. Y su riesgo no está en la desnudez o lencería, sino en un detalle administrativo que la plataforma ha recrudecido últimamente.

En ningún caso, los creadores pueden delegar su perfil a terceros. Es decir, a diferencia de Facebook o Instagram, en que algunas estrellas contratan a agencia o communities manager para administrarlas, Only Fans no permite esta estrategia.

En artículo 7 de los Términos de Uso para Creadores, Fenix International Limited se especifica:

“Las agencias no pueden ser creadores: cada creador es propietario de su propia cuenta y debe tener acceso a su cuenta en todo momento. Si tiene un agente o agencia que lo asiste con el funcionamiento de su cuenta de Creador (o la opera en su nombre), esto no afecta su responsabilidad legal personal. Nuestra relación es con usted, y no con su agente o agencia”.

¿Manejará Mia Malkova su perfil oficial?

Es casi seguro que no y, así como están los términos y condiciones, más vale que cumpla la leyes de California, las de Estados Unidos y las reglas de esta plataforma, que ahora le exige administrar su cuenta desde su propio celular como lo hacen los creadores amateur. Porque su agencia Matrix está impedida de hacerlo.