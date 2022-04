"Perrísimas Tour" mantiene fechas de presentación, pese a salud de la madre de Paulina

"Perrísimas Tour", que realizan Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en Estados Unidos, se mantiene con todas sus fechas, compartió a este medio Humberto Iturralde, representante de Alejandra Guzmán.

El concierto que ambas cantantes tenían programado en Allentown, Pensilvania, fue cancelado, lo que despertó incertidumbre entre el público, sumado a que este jueves se dio a conocer que la mamá de Paulina recibe atención médica por cáncer de páncreas.

“No hay ningún cambio, la cancelación del show de ayer fue debido a problemas en la logística de transporte, pues no había para transportarlos a todos, se canceló desde hace un par de meses y ya no estaba en el calendario de conciertos, el lugar lo posteó de nuevo (la cancelación) porque aún había personas que pensaban que iba a haber conciertos”.

El representante también compartió que es mentira que no se llenan los lugares en donde ambas se presentan.

“Hasta ahora cada fecha ha sido sold out, incluyendo las de este fin de semana, Washington y NY”.

Enfatizó que la gira musical no tendrá cambios ni cancelaciones, por lo que las y los fans de las artistas que ya tienen sus boletos podrán disfrutar a las diosas -cada una en su estilo- del escenario juntas.

Los conciertos de ambas artistas se extenderán hasta el 22 de mayo, pasando por ciudades como El Paso, Tucson, Atlanta, entre otras ciudades.

Mamá de Paulina Rubio es diagnosticada con cáncer de páncreas

Este jueves, el hijo de Susana Dosamantes confirmó que la actriz fue diagnosticada con cáncer de páncreas, pero ya se encuentra recibiendo tratamiento.

A través de un comunicado, Enrique Rubio, hermano de Paulina Rubio, anunció que su madre está recibiendo el tratamiento adecuado y ambulatorio en el Hospital Mount Sinai en la Ciudad de Miami.

Según las declaraciones del hermano de la “Chica Dorada” toda la familia se encuentra enfocada en su recuperación.

“Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de cáncer” se lee en el comunicado.

El hijo de Susana Dosamantes solicitó a la prensa respeto ante la situación delicada que enfrenta la familia, a su vez pidió abstenerse de realizar especulaciones.

“Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta posible, el respeto que merece este tipo de situación evitando especulaciones falsas e innecesarias”, declaró Enrique Rubio.

Finalmente, se mencionó que la familia mantendrá informados a sus fans y medios conforme la actriz vaya evolucionando.

