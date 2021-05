Personaje de los 'Rugrats' se declara abiertamente gay

La icónica serie de Nickelodeon, los Rugrats, acaba de estrenar un "reboot" en Paramount+ con un cambio en uno de los personajes, ahora la mamá de los gemelos Phil y Lil, Betty DeVille, se muestra abiertamente como lesbiana.

A pesar de que en la primera versión, la cual tuvo su primera transmisión en los años 90, se dieron algunas señales de que este personaje podía ser parte de la comunidad LGBTQ+, nunca se confirmó nada.

La noticia fue anunciada por Natalie Morales, quien presta su voz a la animación y se identifica como queer.

Algunos de los fans aplaudieron el cambio, pero a otros no les agradó.

Thrilled to report that Betty DeVille is now OFFICIALLY the queer icon we always knew she was. @tatianatenreyro's got the scoop, with some thoughts from Betty's new voice, the great @nataliemorales!https://t.co/uAAY1MRy6J