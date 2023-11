Peso Pluma estrena canción para Call of Duty: Modern Warfare III

El cantante Peso Pluma, conocido por componer ‘rolas’ con apologías al narcotráfico fue llamado por Activision para formar parte del nuevo y asombroso videojuego Call of Duty: Modern Warfare III.

Una vez más, el desarrollador confía en un artista mexicano para promocionar su nuevo título, el cual se estrenará próximamente en consolas y PC.

El año pasado, Activision colaboró con la Banda MS en una estrategia similar para capturar la atención del público mexicano y latino.

El video estrenado primero en el canal de YouTube del creador del videojuego lleva por nombre ‘Peligro’, un corrido bélico donde se pone en la piel de un guerrero dentro del juego, listo para la batalla y sin miedo a morir a manos del personaje antagónico Vladímir Makarov.

‘Traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo. Aquí no existe el miedo. Si para morir nacemos’ , dice el cantante en el coro.

De acuerdo con Rodrigo Pérez, director de producto en Call of Duty Latinoamérica, e Iñigo Campomanes, gerente de operaciones comerciales de Activision Blizzard, Peso Pluma es seguidor de Call of Duty, por tanto, la colaboración resultó lo más orgánica posible, dándole libertad creativa para componer la canción.