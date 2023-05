Peso Pluma tendrá que pagarle a Eslabón Armado por cantar 'Ella Baila Sola'

Peso Pluma tendrá que pagarle a Pedro Tovar por cantar en vivo 'Ella Baila Sola', canción que lo llevó a la fama.

De acuerdo con TMZ, lo anterior surgió luego de que Tovar, compositor del tema, arremetiera contra el cantante de corridos tumbados por no darle crédito después de su presentación en el programa de Jimmy Fallon.

Cabe recordar que fue a través de redes sociales que Pedro Tovar expuso que la canción fue escrita por él y que le molestó que Peso Pluma no le diera crédito durante su show con Fallon.

Hasta el momento, el intérprete de 'AMG' no ha declarado sobre el tema.

Los escándalos no terminan para el cantante, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) urgió al Gobierno de Nayarit, así como a directivos, a que no se vuelva a escuchar en eventos escolares música de Peso Pluma.

El pasado 30 de abril se viralizaron en redes sociales decenas de videos en donde estudiantes de primaria entonaron en festejos por el "Día del Niño" los llamados "corridos tumbados".

Uno de esos videos se realizó en el patio de la primaria "Libertadores de América", de la Colonia Lomas Verdes, en el Municipio de Xalisco.