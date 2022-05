Parece que el amor entre Kim Kardashian y Pete Davidson se está volviendo muy sólido, incluso con las rabietas del exesposo de la influencer, Kanye West. Ahora los paparazzi han encontrado lo que sería una prueba del amor entre los famosos: un tatuaje en el cuello.

Resulta y resalta que el comediante tuvo una presentación el viernes por la noche en Los Ángeles, como parte de "Netflix is a joke: The Festival" y al salir del lugar TMZ lo captó entrando a una camioneta con su pareja, Kim Kardashian, pero en eso tomaron una foto cerca del cuello de Pete en el que se ve una serie de letras que desató todo: KNSCP. ¿Qué podría significar este tatuaje?

Pues podría ser muchas cosas, pero una de ellas parece apuntar a las iniciales de los nombres de Kim Kardashian y de sus hijos:

- Kim.

- North.

- Saint.

- Chicago.

- Psalm.

Pete Davidson se tatuó los nombres de los hijos de Kim Kardashian [Foto: TMZ]

Belinda ahora tiene una nueva rival

En el ámbito mexicano artistas como Lupillo Rivera y Christian Nodal se han tatuado los nombres de su pareja, en este caso Belinda, o como Raw Alejandro se tatuó el de Rosalía.

Pete Davidson ya lleva en la piel otros tatuajes que hacen referencia a la celebridad, "My girl is a lawyer" ("Mi chica es una abogada", en español) y "Kim", realizado por el método de escarificación, pero lo cierto es también que estos artistas tienen todos los recursos para ponerse y quitarse marcas en la piel, cuando ya no les gusta algo o cuando ya no están en esas relaciones, se lo borran.

White House din din pic.twitter.com/Fygrcu8t0m — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 1, 2022

TMZ también tiene registro de una fotografía en la que aparece Davidson con North, la primogénita de Kim y Kanye, lo cual sería una muestra de que esta pareja ha logrado tener una buena relación, aunque en realidad sea muy poco el tiempo que llevan saliendo, pues fue en marzo pasado que se les ha visto públicamente juntos, vaya, ya hasta han salido notas de que Kim Kardashian editó la nariz de su novio.

