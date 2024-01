Pharrell Williams: Biografía animada en LEGO

El famoso productor y cantante Pharrell Williams, se asociará con el Grupo Lego para crear "Piece By Piece", una película innovadora que contará su vida de manera única.

A los 50 años, Pharrell Williams, renombrado productor musical y creador de éxitos globales, colabora con el director Morgan Neville, reconocido por el documental Roadrunner y la productora Focus Features, en la producción de un largometraje animado.

El músico escribió en el cartel promocional que compartió en Instagram.

Los realizadores compartieron un comunicado.

Peter Kujawski, presidente de Focus Features, dijo que el rapero es un verdadero pionero cuya influencia en la música, el arte y la moda remodela continuamente la cultura global con un innegable sentido de alegría.

Focus Features Partners With @Pharrell's i am OTHER and the @LEGO_Group on #PieceByPiece.



A groundbreaking new film from Academy Award® winning director Morgan Neville.https://t.co/TWVUVlLOP2