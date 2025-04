‘Phineas y Ferb’ tendrá nueva temporada tras 10 años de ausencia

Después de una década sin locas ideas e icónicas canciones, Phineas y Ferb están de vuelta.

Disney ha lanzado el primer tráiler de la nueva temporada de la famosa serie animada, la cual retoma la historia de estos jóvenes inventores y sus extravagantes aventuras veraniegas.

La sinópsis oficial revela que la nueva entrega de ‘Phineas y Ferb’ seguirá a los protagonistas en otros 104 días de verano llenos de creatividad.

Candace seguirá intentando exponerlos ante su madre, mientras que Perry continuará su doble vida como un ornitorrinco que no hace ‘gran cosa’ y como el Agente P, enfrentándose nuevamente al Dr. Doofenshmirtz y sus desastrosos planes para apoderarse del área limítrofe.

Lanzada en 2007, ‘Phineas y Ferb’ se convirtió en un fenómeno mundial, con cuatro temporadas y 140 episodios hasta su final en 2015. La franquicia fue tan exitosa que generó spin-offs y películas, como ‘Phineas y Ferb: A través de la Segunda Dimensión’ y ‘Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo’, exclusiva de Disney+.

La nueva temporada traerá de regreso a las voces originales, incluyendo a Vincent Martella (Phineas), Thomas Brodie-Sangster (Ferb), Ashley Tisdale (Candace), Dee Bradley Baker (Perry el Ornitorrinco) y Caroline Rhea (la madre de Phineas y Ferb). También participarán los creadores de la serie, Jeff Marsh y Dan Povenmire, junto a Alyson Stoner.

David Errigo Jr., quien dio voz a Ferb en Candace contra el universo, asumirá nuevamente el papel en esta temporada.

El regreso de Phineas y Ferb está programado para el 5 de junio de este año, con el estreno de los dos primeros episodios en Disney Channel y Disney XD a las 8 de la noche (hora del Pacífico y del Este).

Además, los primeros 10 episodios estarán disponibles en Disney+ en Estados Unidos y otros mercados internacionales a partir del 6 de junio, justo a tiempo para disfrutar el verano.

The band is back together and coming to a screen near! New Season premieres June 5 on @DisneyChannel, and next day on @DisneyPlus! pic.twitter.com/W5ov5ITtcc