Piden boicotear 'Mulan' por apoyo de su protagonista a la policía de Hong Kong

HONG KONG.- La protagonista de Mulan, la actriz de origen chino Liu Yifei, quien reside en EE.UU. y tiene la ciudadanía estadounidense, se convirtió en objeto de críticas después de expresar su apoyo a la labor de la Policía de Hong Kong durante las protestas antigubernamentales que se desarrollan en las últimas semanas.

La protagonista de la película de Disney, publicó en su cuenta en la plataforma Weibo un mensaje en el que afirmaba en chino: "Apoyo a la Policía de Hong Kong, ahora pueden atacarme", y concluía diciendo en inglés: "Qué vergüenza para Hong Kong".

La publicación causó reacciones negativas entre los internautas, algunos de los cuales animaron a boicotear el 'remake' en imagen real de la película animada de 1998, que se estrenará el 27 de marzo de 2020, con mensajes críticos en redes sociales acompañados de la etiqueta #BoycottMulan.

Guess we’re ✈️✈️ boycotting Mulan

(Transl: “I support the HK police, you guys can hit me.” pic.twitter.com/9RtGFdq4Pa