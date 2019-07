Piden quitar otra polémica escena de "13 Reasons Why"

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Leer bajo su propio riesgo, contiene algunos spoilers.



Miles de fanáticos le están pidiendo a Netflix que elimine una escena de violación de la segunda temporada de 13 Reasons Why luego de que la plataforma accediera a quitar otra escena controversial de la primera temporada, reportó The Sun.

Netflix fue elogiado hace unos días tras anunciar que quitaría una escena gráfica de tres minutos que mostraba a la protagonista del drama, Hannah, quitándose la vida en el episodio final de la primera temporada, emitida hace dos años.

Los seguidores de la producción han cuestionado en redes sociales por qué el streaming no ha quitado a su vez varias escenas de violación, especialmente una que ocurre al final de la segunda temporada, en el episodio "Adiós".



"Es bueno para ellos que quiten la escena de suicidio de #13ReasonsWhy, pero también pienso que deberían eliminar la escena donde Tyler es sexualmente abusado en el baño", escribió la usuaria @reneerussellx.



"Ambas escenas fueron/son muy irrespetuosas y desencadenan a víctimas de suicidio y violación/asalto sexual".



En una entrevista anterior para el portal Volture, el productor del programa, Brian Yorkey, defendió el controvertido capitulo, diciendo que el equipo de producción decidió mostrarla porque consideraron que explorar esos temas incómodos es mejor que callarlos.



"Por más intensa que sea la escena, y por más fuerte que sea, o reacciones a ella, ni siquiera se acerca al dolor experimentado por las personas que realmente pasan por estas cosas", dijo.



"Cuando hablamos de que algo es 'repugnante' o difícil de ver, a menudo eso significa que estamos atribuyendo vergüenza a la experiencia. Preferiríamos no enfrentarnos a eso. Preferiríamos que se mantuviera fuera de nuestra conciencia. Es por eso que este tipo de agresiones no se denuncian".



Se espera que la tercera temporada de la serie se estrene en octubre de este año.