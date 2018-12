Piden prisión para youtuber por abuso a menor

Agencia

MADRID.- Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dalas Review, uno de los youtubers más polémicos de España, está metido en un enorme problema al grado que podría pasar 5 años en la cárcel.

De acuerdo con SDP, la Fiscalía de Menores de Madrid ha abierto diligencias contra la estrella de YouTube por abuso a menores, lo que lo obliga a enfrentarse a juicio el viernes 30 de noviembre en Madrid.

También te puede interesar: ¡Se acerca el estreno! Presentan al elenco de la Reina del Sur 2

A Daniel se le acusa de intercambiar mensajes con contenido sexual a una chica de 13 años de edad. Cabe mencionar que él tiene 22 años.

Asimismo, habría insinuado a la menor que entre ambos “había tensión sexual” así como presionado para que le enviara una fotografía desnuda aún consiente de que cometía una violación a la ley, incluso le pidió que borrara la conversación para que sus padres no se enteraran.

La víctima “Camila Cepeda”, según su nombre de usuario en Twitter, compartió las conversaciones que ambos intercambiaron asegurando haber perdido el miedo a denunciar ahora que se siente apoyada y preparada para hacerlo.

Daniel fue más allá y no quedó en una conversación de Skype o WhatsApp, él le propuso a la chica un encuentro fechado para el 8 de febrero de 2016. “Tras una larga conversación, él la besó en la boca, llegando a efectuar tocamientos en la zona vaginal y en los pechos por encima de la ropa, mientras le decía frases como 'Me gustaría que la primera vez que lo hagas sea conmigo'.

Por lo anterior, la Fiscalía pide 5 años de prisión, 11 años de inhabilitación especial para empleos relacionados con menores de edad y nueve años de orden de alejamiento de su presunta víctima.

A través de su canal de YouTube, el chico se burló de su situación y aseguró no haber abusado de nadie en el parque del Retiro, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid.

“Me han denunciado un total de 8 veces. He ido a juicio dos veces, de los cuales gané íntegramente. Tengo confianza en el sistema judicial”, dijo por lo que señaló no estar preocupado de acusaciones absurdas que fueron fabricas por una ex que se encargó de reunir a chicas de su clubs de fans para atacarlo.

Algo que explicó y hasta demostró en el año 2016.

Ahora asegura que es la madre de su ex quien vuelve a recurrir a la “prensa rosa” para revivir el escándalo.