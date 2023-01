‘Pinocho’ gana el Globo de Oro como mejor película animada

Guillermo del Toro de nueva cuenta se posiciona como el ‘Orgullo Mexicano’, al llevarse un Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Animada con la cinta más ambiciosa de su carrera el cual creó bajo la técnica de Stop-Motión, ‘Pinocho’.

El director de cine de 58 años de edad, había sido nominado en tres categorías, las cuales era: Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora; sin embargo, hasta ahora sólo se ha llevado un reconocimiento al recibir uno de los premios.

"Estoy muy feliz más que por cualquier cosa, por estar juntos. ¡La mayoría estamos ebrios!", mencionó Del Toro en su discurso de agradecimiento, en el que destacó que "ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine". El cineasta dijo que tanto él como su co-director Mark Gustafson, dedican el Globo de Oro, en primer lugar, a sus esposas, pero también a su equipo y al elenco; sobre todo a los animadores que, durante más de mil días de rodaje, dieron vida al universo de Pinocho.

Our Golden Globe WINNER for Best Picture - Animated is @pinocchiomovie! Congratulations! ✨🎥 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sqa2CkIWO6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Películas nominadas en la categoría

Pinocho, se encontraba nominada en la categoría como Mejor Película Animada, junto con las cintas 'Inu-Oh', de Masaaki Yuasa; 'Marcel the Shell with Shoes On', dirigida por Dean Fleischer Camp; 'Gato con botas: el último deseo'; y 'Red', dirigida por Domee Shi.

Hay que destacar, que el director mexicano suma dos preseas, pues en 2017 se llevó la de 'Mejor Director' por su obra maestra 'La forma del agua'.

No estoy llorando, tú estás llorando… Pinocho de Guillermo del toro, ¡Mejor película animada en los Globos de Oro! #GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/JvhNcGKlzq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 11, 2023

¿Con quién acudió Del Toro en los Globos de Oro 2023?

Guillermo del Toro y su esposa, la guionista Kim Morgan | Foto: Getty Images

El director tapatío acudió a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro acompañado de su esposa, la guionista Kim Morgan, con quien escribió el libreto de El callejón de las almas perdidas.

Con información de Quién