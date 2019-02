¿Enviaste tu currículum a Guillermo del Toro?

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- La convocatoria abierta a nuevos talentos mexicanos para formar parte de la nueva producción de Pinocho, a cargo de Guillermo del Toro, cerró tras seis días de estar abierta en el sitio web pinocchiocrew.com.

El cineasta buscó durante una semana personal para producción, diseño, guiones, marionetas, arte, cámaras, animación y efectos visuales para la realización de este clásico que será lanzado en Netflix en formato stop-motion.

Tres millones de personas retuitearon la convocatoria del tapatío, en la que se aseguró a los interesados que, en caso de ser seleccionados, se les ayudará a solicitar la visa de trabajo en los Estados Unidos.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM