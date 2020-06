Pinta Oscar Isaac su raya con Star Wars

México.- Aunque su personaje de Star Wars, Poe Dameron, aún podría tener mucho que dar para la saga galáctica, su intérprete, Oscar Isaac, quiere concentrarse en filmes muy distintos, que lo satisfagan más.

"No es lo que me propuse hacer (enormes películas). Lo que me propuse fueron filmes artesanales y trabajar con gente que me inspire", dijo el actor de origen guatemalteco en un panel para el sitio Deadline.

Durante la reunión, le preguntaron a la estrella si se puede dar por hecho que no volverá a Star Wars.

"Probablemente, pero quién sabe. Quizás si quiero comprar otra casa o algo", mencionó con honestidad.

Isaac, quien tuvo su primer crédito en una película en 1996, tiene una filmografía en la que destacan cineastas autorales, como Nicolas Winding Refn, los Hermanos Coen y Julian Schnabel, entre otros.

Generalmente es reacio a aceptar superproducciones, pero ha aparecido, además de en Star Wars, en X-Men: Apocalipsis y lo hará en la adaptación del libro de culto de ciencia ficción, "Dune".

De 41 años, el histrión se encuentra entusiasmado por hacer equipo con el escritor y director Paul Schrader (Taxi Driver).

The Card Counter, el proyecto que los unió y cuya filmación tuvo que ser detenida por el coronavirus, lo presenta como un ex militar apostador con planes de venganza.

"Las películas de Paul, las cosas que ha hecho, están en mi ADN. Pero no soy el único que piensa así, obviamente. Para cada actor de cierta generación, este tipo de filmes son los que lo construyen.

"Es un punto de inflexión personal en lo que a mí respecta, y (la valía) no tiene nada que ver con el producto terminado, es el proceso", mencionó.