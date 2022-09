Piqué no quiere devolver los premios Grammy de Shakira

El periodista Jordi Martin reveló que Gerard Piqué aún tiene en su poder los premios Grammy que Shakira ha ganado desde 2001 al 2018.

Al parecer el futbolista por algún motivo que desconocemos no se los habría regresado aún. Incluso el comunicador detalló que se espera que en los próximos días comiencen a negociar la entrega de las estatuillas.

Recordemos que Kosmos es la empresa donde Gerard Piqué conoció a su actual pareja Clara Chía Martín.

La firma es propiedad del futbolista y entre tantas idas y venidas, luego de las prácticas deportivas, se habrían terminado enamorando de la joven.

Por ello no descartan que sea ella misma quien facilite la devolución. Después de todo no debe ser nada agradable ver los premios de la ex de tu pareja todos los días en el trabajo.

Captan a Piqué con su nueva novia Clara Chía

A mediados del mes de agosto se difundieron unas fotografías del futbolista con su nueva conquista: Clara Chía Martí.

Las imágenes fueron la portada de la revista de sociales ¡Hola!, acompañadas del siguiente texto:

"Las fotos más esperadas de Gerad Piqué y su nueva novia: por primera vez junto a Clara Chía, de boda en la Costa Brava".

Las imágenes impactaron a la comunidad en redes sociales, donde no pudieron faltar las comparaciones entre Clara y la intérprete de "Te felicito".

Luego de 12 años de relación y con dos hijos, parece ser que el defensa del Barça ha olvidado su relación con la cantante, pues en las apariciones que ha tenido con su nueva novia no esconde su felicidad.

Recientemente, la pareja fue captada demostrándose amor públicamente, aunque en ese momento el rostro de la joven no se pudo ver con claridad, los cientos de comentarios no se hicieron esperar por los seguidores de la cantante colombiana.

#Mntv #Espectaculos La revista española, @hola, publicó fotografías recientes de Gerard Piqué y su nueva novia de 23 años, Clara Chía Martí, asistiendo a una boda de un amigo del futbolista. pic.twitter.com/TOp90xdmrw — Más Noticias Televisión (@mntvhn) August 24, 2022

(Con información de El Universal)