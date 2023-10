Playboy le dice adiós a Mia Khalifa por apoyar a Palestina

Playboy puso fin a su relación con la modelo y ex estrella del contenido para adulto Mia Khalifa, de nacionalidad libanesa-estadounidense, después de que celebrara el ataque mortal de Hamas contra Israel, anunció la empresa.

Desde el martes, eliminaron el canal que Mia tenía con Playboy en su plataforma de creadores para adultos Centerfold, que permite cobrar una cuota mensual por el acceso a contenidos exclusivos, similar a OnlyFans.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL