Playlist de Barack Obama: expresidente de EU escucha a Peso Pluma

Entre gente que aún no acepta la propuesta musical de Peso Pluma, sobre todo después de su repentino éxito a nivel internacional, Barack Obama publica a los cuatro vientos que entre su playlist del verano hay una canción del popular artista mexicano.

Junto a nombres de cantantes clásicos como Bob Dylan o Stevie Wonder, o bandas como The Rolling Stones o Pearl Jam, aparece Peso Pluma con su tema de "La Bebe" (Remix), en el que hace dueto con otro mexicano, Yng Lvcas.

Like I do every year, here are some songs I’ve been listening to this summer — a mix of old and new. Look forward to hearing what I’ve missed. pic.twitter.com/H2Do2iaD1p