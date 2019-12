Anahí se lanza contra Kim Kardashian

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se estrenó el 14 de noviembre, el podcast de la cantante y actriz Anahí Puente se ha convertido en su espacio de reflexión más personal.

Si en su primera entrega la ex integrante de RBD habló de lo difícil que fue para ella crecer como una estrella infantil, esta semana se sinceró y compartió su preocupación por las mujeres y jóvenes que abusan del bisturí. Y entre ellas se refirió a Kim Kardashian.

“Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos, ¡wow! Yo quiero estar así. Pero, ¿y luego? ¿Qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años? ¿Dónde se le va a ir todo eso, Dios mío? Yo tengo mucha preocupación por eso, dónde se le va a ir. A mí me preocupa eso porque hay gente muy joven haciéndose este tipo de cosas".

Anahí invitó a su programa al reconocido cirujano plástico Ary Papadopulos, a quien le preguntó algunas de las dudas más comunes sobre intervenciones estéticas. Durante el directo, explicó que ella no se ha sometido a ninguna, y aunque aseguró que no está en contra de las operaciones estéticas, criticó a las personas que transforman su imagen hasta el punto de quedar irreconocibles.

"Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo”, comenzó la actriz. "Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar (...) pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando”.

"Si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida opérate la nariz, pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un gran tamaño”, sentenció la ex RBD.