Por COVID-19 la producción de "Hoy" sorprenden a Galilea Montijo

MÉXICO.- Dentro del matutino "Hoy" han dicho en diversas ocasiones que son una familia, y eso lo han querido demostrar los conductores del programa pues luego que Galilea Montijo dio nuevamente positivo a COVID-19, decidieron ir a darle una sorpresa.

En el extracto del programa que compartió Galilea Montijo a través de sus redes sociales se puede apreciar cómo es que sus compañeros se prepararon para ir a darle un emotivo mensaje, luego que querían darle cariño y un poquito de alegría.

Mensajes como "Los queremos", "Tu familia", "Besos" y "La amamos", así como diversos globos, fueron lo que le llevaron a la conductora de televisión y a su familia afuera de su casa con la intención de animarles.

Posteriormente los integrantes de "Hoy" y seres queridos de la presentadora de tv avanzaron hacia su casa y debajo del balcón empezaron a gritar su nombre, por lo que ella salió y se mostró conmovida por la presencia de sus compañeros.

"Los amo, gracias por la sorpresa, los extraño", fueron las palabras que dijo Montijo antes de ponerse a llorar por la sorpresa.

Ante la pregunta en torno a cómo se sentía, contestó que se siente bien, aunque tiene un dolorcito. "Ya me dijeron que me pusiera a caminar. Ya me quiero salir, los extraño. Gracias por la sorpresa", añadió.

"Gracias a toda la producción y técnicos por sus mensajes. Espero ya salir de este mendigo covid que tanto daño ha hecho", fue el comentario que compartió a través de su cuenta de Instagram.