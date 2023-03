Por esta razón Miley Cyrus regresa a Disney

La cantante Miley Cyrus y ex intérprete de Hannah Montana, anunció su regreso a Disney, pero no para ser la cara de una nueva serie, sino, para realizar un concierto exclusivo en el que presentará su nuevo álbum musical.

La cantante de pop, se ha asociado con Disney Branded Television para producir Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), el cual será lanzado por la plataforma de streaming, donde se prevé que interprete su exitoso sencillo ‘Flowers’.

Happy 1 month anniversary of Flowers! To still be celebrating #1 on the Hot 100 & around the world is phenomenal. With Valentines Day coming up tomorrow this song feels even more meaningful to me. I hope this holiday is filled with the joy of honoring LOVE in all of its forms. pic.twitter.com/8NIqkZVQ0K