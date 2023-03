Por primera vez la alfombra del Óscar será de este color

Las estrellas de Hollywood este 2023 desfilarán por primera vez en una alfombra de distintito color al que se acostumbra, la cual fue acomodada este miércoles y Jimmy Kimmel, conductor de la ceremonia, estuvo presente a las afuera del Teatro Dolby, donde se realizará la entrega 95 del Premio de la Academia.

Este año, la Academia de Hollywood indicó que se celebrarán los Premios Óscar con una alfombra de color champagne, siendo esta edición la primera desde 1961 que la alfombra no será de color rojo.

Watching the 95th Oscars? Enjoy an enhanced experience with American Sign Language (ASL) delivered by Deaf Interpreters. #Oscars95



Access it LIVE at https://t.co/jxvktBMN5y and Oscars YouTube: https://t.co/Dhp0qccAo7 pic.twitter.com/98KDgNn0O9 — The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023

Chistes alusivos a hechos anteriores

Pero, ¿Por qué de repente el cambio de color a la alfombra? El conductor, Kimmel bromeó que no sería roja ya que "no habrá sangre derramada este año", en una referencia a la cachetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock durante la transmisión de la gala de 2022.

Smith romperá la tradición de que el ganador del año anterior regresa para entregar una estatuilla, ya que se encuentra vetado de asistir al evento, por lo que no se sabe quién presentará Mejor Actriz en su lugar.

Los productores del show aseguraron en conferencia de prensa que Kimmel hará referencia a lo sucedido el año pasado con Smith, pero después ya no se volverá a tocar el tema durante la transmisión.

Jimmy Kimmel: I “will beat the sh*t” out of anyone who tries Oscars slap 👀👋 pic.twitter.com/yZuaZr0z2o — Daily Loud (@DailyLoud) March 8, 2023

También se dio a conocer que Lady Gaga no interpretará el tema nominado de Top Gun: Maverick, "Hold My Hand", debido a que la cantante y actriz se encuentra en plena filmación de la secuela de Joker.

Gaga sí asistirá a la ceremonia como nominada en la categoría que ganó por ‘Nace una Estrella’, pero no de montar un número musical por sus compromisos laborales.

Nuevas categorías por presentar en la gala

En esta edición se presentarán de nueva cuenta las 23 categorías en vivo, luego de que el año pasado algunos rubros técnicos no fueran presentados en su totalidad durante la transmisión, cosa que fue muy criticada entre los miembros de la Academia y la audiencia.

Por lo tanto, prepárate para la entrega 95 del Óscar, la cual se realizará este domingo 12 de marzo, y pese a que existe pronóstico de lluvia en los próximos días, esto no deberá afectar los preparativos.

Con información de Reforma