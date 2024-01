Por primera vez Paul Thomas Anderson dirigirá a DiCaprio

El cineasta Paul Thomas Anderson, conocido por películas como Boogie Nights: Juegos de Placer y El Hilo Fantasma, dirigirá, escribirá y producirá esta nueva obra, junto al celebré actor Leonardo DiCaprio, que se espera sea la más exitosa de su filmografía hasta la fecha.

La película tendrá en su elenco a grandes figuras del cine, a los dos ganadores del Oscar, DiCaprio y Sean Penn, quien previamente participó en la última obra de Anderson, Licorice Pizza. Junto a ellos, Regina Hall, destacada en películas como Girls Trip y El Odio que Das, completará un elenco coral de renombre.

