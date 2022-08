¿Por qué Jason Momoa no recuerda de buena manera la cinta "Conan, el bárbaro"

Así como hay películas recordadas con gran afecto por las actrices y los actores que aparecen en ellas, existen otras que son condenadas por el elenco; esto es lo que acaba de ocurrir con Jason Momoa, al recordar la cinta que protagonizó en 2011, "Conan, el bárbaro". Para el actor, dicha producción no fue más que "un montón de mierda".

Momoa se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, gracias a su interpretación como "Aquaman", en la película del mismo nombre.

Sin embargo, antes de caracterizarse como el gobernante de la Atlántida dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor tuvo que trabajar duro para obtener el lugar que ahora le pertenece en el cine.

En una entrevista para la revista "GQ", el actor de 43 años recordó la época en que se estrenó "Conan, el bárbaro", dirigida por el cineasta alemán Marcus Nispel. Luego de su estreno, la crítica internacional acabó con la película que, además, no obtuvo un buen recibimiento del público, pues sólo recaudó 63 millones de dólares de los 90 mdd que se habían invertido en su producción.

Jason catalogó a la producción de la cinta como muy mala, pues según recordó, vivió una experiencia grata mientras se filmaba la película:

"He sido parte de muchas cosas que realmente apestan, y películas en las que está fuera de tu control", dijo. "'Conan, el bárbaro' fue una de ellas. Es una de las mejores experiencias que tuve y fue convertida en un gran montón de mierda", agregó.

Pero aunque a "Conan" no le fue muy bien, fue una cinta que ayudó a que Momoa comenzara a ser reconocido por el público. En ese mismo año, se estrenó la primera temporada de "The Games of Thrones", donde interpretó al bárbaro Khal Drogo.

Ese fue el inicio de una carrera próspera que hoy comienza a ver los frutos de su éxito, pues es uno de los actores más queridos de la industria cinematográfica comercial.

Jason Momoa quiere interpretar otros papeles que no sean machistas

Y aunque Momoa agradece las oportunidades que se le han dado para interpretar personajes de gran fuerza en el séptimo arte, también indicó que no le gustaría ser encasillado en papeles de hombres machistas.

"Ha sido difícil porque la gente siempre piensa que sólo soy este tipo que interpreta (personajes machistas), pero quiero que me conmuevan, quiero algo nuevo. Las cosas están cambiando, e incluso papeles de villano que interpreto ahora son excéntricos", consideró.

(Con información de El Universal)