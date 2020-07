¡Por siempre en el corazón! Orlando Bloom se tatúa en el pecho el nombre de su perro

El actor Orlando Bloom está de luto porque su perro, Mighty, pasó a mejor vida.



En Instagram, la estrella de Piratas del Caribe reportó que su mascota se había perdido hace unos días; este miércoles informó que encontró su collar tras siete días de búsqueda, por lo que al parecer lo dio por muerto.



La celebridad mostró en videos y fotos el proceso del tatuaje que se hizo en el pecho con el nombre de su perrito para honrarlo, y añadió en un mensaje su sentir por su pérdida.



"Mighty está del otro lado ahora. Después de siete días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer, y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día, el número de la finalización, encontramos su collar", escribió la estrella.



"He llorado más esta semana de lo que creía posible, lo cual ha sido muy catártico y curativo. No dejé ninguna piedra sin remover; me arrastré por todos los agujeros de hombres, debajo de las carreteras, y busqué en cada patio trasero".