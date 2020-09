Por tercer año consecutivo, los Premios Emmy 2020 tienen baja audiencia

Nueva York.- Por tercer año consecutivo, los premios Emmy 2020 registraron una audiencia baja. Los Emmy enfrentaron competencia tanto de la NFL como de la NBA.

La pandemia del coronavirus eliminó cualquier posibilidad de que los fans vieran a sus actores favoritos recorrer la alfombra roja, aunque el anfitrión Jimmy Kimmel valientemente trató de arreglárselas en un teatro vacío, con los actores aceptando remotamente sus galardones.

En esta imagen de video del domingo 20 de septiembre del 2020, cortesía de la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas, el anfitrión Jimmy Kimmel rodeado de fotografías de actores en tamaño real durante la transmisión de la 72da edición de los premios Emmy. (The Television Academy and ABC Entertainment via AP)