Actrices de la industria pornográfica acusan a Ryan Madison de abuso sexual

Al igual que Harvey Weinstein, quien fue denunciado por violación de varias actrices, la industria para adultos se cimbra con la acusación de varias playmates hacia el productor Ryan Madison, quien es señalado de abuso sexual.

Según da a conocer el diario "Daily Mail", Madison, junto con su esposa Kelly, son propietarios de Madison Productions, y utilizan la empresa para ocultar que en realidad, Madison es un "abusador en serie" y que Kelly "preparaba" a las mujeres.

Una de las que acusa, es Kinsley Karter, quien dice que sólo tenía 21 años cuando fue abusada por Madison. Ella le dijo a "The Daily Beast" que "por lo general, hay algún tipo de comunicación antes de las escenas, pero no hubo nada", además, el lugar de la grabación se encontraba en medio de la nada, por eso no pudo pedir ayuda. "Quiero advertir a otras chicas sobre él", señaló.