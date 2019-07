Portman, Salma, Jolie y Johansson liderarán el mundo Marvel

Agencias

Estados Unidos.- Marvel Studios anunció en la Comic-Con que está trabajando en el rodaje de varias películas de superhéroes protagonizadas por mujeres en lo que la marca ha llamado la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con Sputniknews, el primer proyecto será la película Los eternos, que se estrenará el 6 de noviembre del 2020. El filme será protagonizado por Angelina Jolie, quien interpretará a Thena, y Salma Hayek, quien encarnará a la versión femenina de Ajak, la 'madre de todos los Eternos'.

"¡Estoy muy entusiasmada de estar aquí! Creo que sé lo que significa formar parte del universo cinematográfico de Marvel, lo que significa ser una 'Eterna', lo que significa esta familia", declaró la actriz.

Angelina Jolie has been casted as Thena in Marvel’s Eternals, Thanos’ cousin who has superhuman strength, cosmic powers, low-level telepathy, and is an immortal scholar. pic.twitter.com/UWgkL6y2XK