Paris Hilton ya no llegará al altar… este año

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Casi ocho meses después de confirmar públicamente su compromiso matrimonial con el actor Chris Zylka, un período en el que no ha dejado de presumir sobre lo afortunada que se sentía al poder planificar una boda de ensueño con el hombre de su vida, parece que el esperado enlace de Paris Hilton no se celebrará dentro de tres meses -como estaba previsto-, sino que tendrá que esperar hasta mayo debido al carácter algo perfeccionista que estaría exhibiendo su gran protagonista.

De acuerdo con información de El Espectador, "la idea era que se casaran en noviembre, pero al final Paris (Hilton) ha decidido posponer la boda al mes de mayo. Quiere disponer de más tiempo para ultimar todos los preparativos. No se puede arriesgarse a que surja algún imprevisto que pueda arruinar todo lo que está planeando", aseguró al diario The New York Post una fuente cercana a la estrella televisiva, quien, eso sí, mantiene Los Ángeles (California) como sede para tan esperado día.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la fiesta posterior a la ceremonia iba a estar presidida por una ambientación ligada a las fantasías y cuentos de "invierno", como apuntaban hace unas semanas miembros de su círculo más íntimo, no parece descabellado pensar que Paris Hilton lo tendrá algo complicado para asegurarse de que todas las esculturas y demás elementos decorativos hechos con hielo se mantengan en su estado original.

"A ella le encantan las fiestas y está decidida a que esta sea la más memorable que ha organizado nunca. Está pensando en poner témpanos y estatuas de hielo por todas partes, como si fuera una especie de templo invernal", explicaba otra fuente al diario británico The Sun.

Asuntos con la justicia

En medio de los preparativos de su boda, Paris Hilton recibió la buena noticia de la detención de Paytsar Bkhchadzhyan, quien habría hackeado sus cuentas y robado fotografías íntimas.

La socialité Paris Hilton fue víctima de una hacker que le robó alrededor de US$130 mil y, además, una serie de fotografías de corte privado. Así lo reveló el portal de entretenimiento TMZ.

Entre los años 2015 y 2017, Paytsar Bkhchadzhyan pirateó cuentas bancarias de la mediática heredera del imperio Hilton y usó sus tarjetas de crédito para efectuar reservas para una fiesta de año nuevo en el Roosevelt Hotel de Hollywood.