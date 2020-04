Posponen el 'Corona Capital' para el mes de septiembre

GUADALAJARA.- El festival Corona Capital Guadalajara, programado para realizarse originalmente los días 16 y 17 de mayo, fue pospuesto por el brote de coronavirus.



El evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre, según informaron organizadores.



"Esto nos permitirá no desviar la atención de lo que apremia en nuestro País y al mismo tiempo, tener condiciones adecuadas para poder ofrecerles la experiencia musical a la que están acostumbrados y que juntos hemos podido crear desde hace dos años", señala una parte del texto publicado en Twitter.



🚨 Aviso importante 🚨#CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

Los organizadores no informaron si por esta situación el festival sufrirá modificaciones en su alineación, en la que estaban anunciadas bandas como The Strokes, Blondie, Kings of Leon o Foals.