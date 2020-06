Posponen los Globos de Oro hasta el 28 de febrero

Ciudad de México.-Los Globos de Oro 2021 se llevarán a cabo el 28 de febrero, unas ocho semanas antes de los 93 Premios de la Academia, informó Variety.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood hizo el anuncio este lunes, luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciara que la transmisión de la 93 edición de los Premios de la Academia se había pospuesto dos meses hasta el 25 de abril de 2021.

La nueva fecha significa que los resultados de los Globos podrían influir en la votación de las nominaciones al Óscar, ya que el proceso no comienza hasta una semana después, el 5 de marzo.

Los Globos de Oro generalmente se celebran el primer domingo del año calendario, como inicio de la temporada de premios de Hollywood. La edición de este año se llevó a cabo el 5 de enero con la HFPA anunciando seis días después que Tina Fey y Amy Poehler organizarían las ceremonias de 2021.

La HFPA no detalló el formato de los Globos, pero dijo que la ceremonia se transmitirá en vivo por NBC desde el Beverly Hilton, de Beverly Hills.

