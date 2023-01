Los ‘Power Rangers’ originales se reunirán en especial de Netflix

Treinta años después de su debut, los Mighty Morphin Power Rangers originales celebrarán una reunión para Netflix, llamada Once & Always. El proyecto guionizado se estrenará el 19 de abril y ya se revelaron las primeras fotos nuevas de los amados luchadores contra el crimen.

Basado en el eslogan de la franquicia "Una vez Ranger, siempre Ranger", Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always verá a los Rangers originales enfrentarse cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita.

